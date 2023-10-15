15 октября, 21:53Политика
Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 2,7 тыс
Фото: ТАСС/AP/Abed Khaled
Из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины.
По информации ведомства, ранения получили 10 800 человек.
Ранее в СМИ сообщалось, что минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.
Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.
Митинги в поддержку Палестины прошли в Марокко и Лос-Анджелесе
Читайте также