Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 2,7 тыс

Фото: ТАСС/AP/Abed Khaled

Из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины.

По информации ведомства, ранения получили 10 800 человек.

Ранее в СМИ сообщалось, что минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

Митинги в поддержку Палестины прошли в Марокко и Лос-Анджелесе