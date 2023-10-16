16 октября, 19:03Политика
В ООН назвали военным преступлением несоразмерные удары Израиля по Газе
Фото: 123RF/recstockfootage
Комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях назвала несоразмерные удары Израиля по Газе с мая 2021 года по август 2023 года военным преступлением, пишет РИА Новости.
Кроме того, запрет на ввоз гуманитарной помощи в виде продовольствия и медпомощи в сектор Газа также нарушает международное право, говорится в докладе.
Уточняется, что документ был подготовлен до начала последнего обострения конфликта, поэтому не включает события октября 2023 года.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.
16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.
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