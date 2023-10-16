Канцелярия Нетаньяху опровергла введение режима прекращения огня в секторе Газа

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Режим прекращения огня, о котором ранее сообщили по неофициальным источникам, в секторе Газа не действует. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передает ТАСС.

Как написал Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter), в секторе Газа также нет гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранцам возможности эвакуироваться.

Ранее Израиль анонсировал прекращения огня на юге сектора Газа в 09:00, которое должно было продлиться пять часов. За это время некоторые жители Газы должны были уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу обещали допустить гуманитарную помощь.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин усомнился в успехе Израиля в наземной операции в Газе, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он пояснил, что обычного боезапаса Израиля хватит на два месяца военных действий. Операция в Газе вряд ли займет столько времени, она затянется, поэтому будут логистические проблемы, а также потери, заявил эксперт.

Вместе с тем в Израиле сообщили о намерении эвакуировать жителей из приграничных с Ливаном районов. Речь идет о территории до двух километров от ливанской границы. Эвакуацию планируют проводить в 28 населенных пунктах.

Военные Израиля уточнили, что эвакуацию одобрил министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, северное командование ЦАХАЛ уже сообщило о реализации плана главам местных муниципалитетов.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. В ответ на это ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" в отношении группировки ХАМАС в Газе.

По последним данным СМИ, в Израиле в ходе эскалации конфликта погибли минимум 1,4 тысячи человек. При этом ранения зафиксировали по меньшей мере у 3,5 тысячи человек.

По информации Минздрава Палестины, из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 808 палестинцев. Еще более 10,5 тысячи человек пострадали.

Как рассказал министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайл, все главные больницы в секторе Газа полностью или частично разрушены из-за боевых действий со стороны Израиля за последнюю неделю.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, а также гуманитарным работникам в секторе Газа.

В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы