Свыше 2,8 тыс палестинцев погибли после начала очередной эскалации на Ближнем Востоке

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Число погибших палестинцев после начала 7 октября очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке увеличилось до 2 808. Об этом сообщается в телгерам-канале Минздрава Палестины.

В ведомстве добавили, что по меньшей мере 10 950 человек пострадали.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, когда сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. В ответ на это израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Газе.

По словам министра здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла, все главные больницы в секторе Газа полностью или частично разрушены из-за боевых действий со стороны Израиля за последнюю неделю.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, а также гуманитарным работникам в секторе Газа.

В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы