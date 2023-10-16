Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа была бы ошибкой

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что оккупация сектора Газа со стороны Израиля была бы большой ошибкой. Об этом он сообщил в интервью изданию CBS.

Глава Белого дома отметил, что произошедшее в Газе обострение связано с палестинской группировкой ХАМАС. Однако, как считает Байден, крайние элементы этого движения не представляют всех палестинцев.

Байден также заявил, что Вашингтон гарантирует обеспечение Израиля всем необходимым на фоне эскалации конфликта с Палестиной.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, когда сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. В ответ на это израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Газе.

Согласно последним данным СМИ, в Израиле в ходе эскалации конфликта погибли минимум 1,4 тысячи человек. При этом ранения зафиксировали по меньшей мере у 3,5 тысячи человек.

По информации Минздрава Палестины, из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев.

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