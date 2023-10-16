Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

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Американский лидер Джо Байден заявил, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено. Об этом он сообщил в интервью изданию CBS.

Однако это не касается в целом палестинской власти, добавил он. По словам Байдена, необходим путь для существования Палестинского государства.

"Этот путь называется "решение о двух государствах", который является политикой США на протяжении десятилетий. Он предусматривает создание рядом с Израилем независимого государства для 5 миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", – отметил президент США.

Байден также сообщил, что у Соединенных Штатов нет каких-либо четких доказательств причастности Ирана к атакам группировки ХАМАС на Израиль.

Помимо этого, глава Белого дома отдельно заявил, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией возможна, однако потребует времени.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.

В Минздраве Палестины сообщали, что из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев.

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