В Армии Израиля заявили о нанесении ударов по 250 целям в Газе

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Армия Израиля в течение дня нанесла удары примерно по 250 военным целям главным образом на севере сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Истребители, вертолеты и самолеты Армии обороны Израиля продолжают наносить удары по террористическим целям в секторе Газа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции был уничтожен командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатазз Ид.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.

В Минздраве Палестины сообщали, что из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев. Ранения получили 10 800 человек.

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