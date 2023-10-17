Наземная операция Израиля в секторе Газа чревата чудовищными последствиями – Песков

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Наземная операция Израиля в секторе Газа чревата чудовищными последствиями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в первую очередь сохраняется угроза расширения палестино-израильского конфликта.

"Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато еще большей гуманитарной катастрофой", – подчеркнул представитель Кремля.

В связи с этим он считает, что главное сейчас – остановить горячую войну, а уже потом с новыми усилиями подойти к процессу урегулирования. По его мнению, нужно независимое палестинское государство, а также гарантии безопасности Израилю.

Песков обратил внимание, что Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию конфликта. По его словам, сперва ее необходимо проработать со всех сторон, проговорить со всеми сторонами и понять их позиции.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.

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