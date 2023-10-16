Россия призвала ООН осудить неизбирательные удары Израиля по Газе

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Россия предложила две поправки в бразильский проект ближневосточной резолюции ООН, предполагающие осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и объявления призыва к гуманитарному прекращению огня. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как он утверждает, российский проект ближневосточной резолюции больше ориентирован на гуманитарные потребности жителей сектора Газа, чем бразильский документ. Именно поэтому были предложены две поправки, отметил первый зампостпреда РФ при ООН.

"Убеждены, что наш проект также не содержит политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН и повлиять на роль Совета в урегулировании кризиса", – добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что российская сторона подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

Однако постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что по предложенному Россией проекту необходимо провести серьезные консультации, на которые потребуется время.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа