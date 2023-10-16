Израиль сообщил о ликвидации главы общей разведки ХАМАС

Фото: ТАСС/АР/Ariel Schalit

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы общей разведки организации ХАМАС после нанесения ударов по Хан-Юнису, расположенному в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные опубликовали небольшое видео удара по одному из зданий в секторе Газа с подписью: "Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе". При этом имя уничтоженного боевика не разглашается. Иных деталей этого удара также не приводят.

Кроме того, пресс-служба заявила об ударах по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

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