16 октября, 21:38Политика
Посол РФ в Палестине подтвердил, что Израиль начал локальную подачу воды в Газу
Фото: depositphotos/Alekcey
Израиль начал в ограниченных количествах подавать воду в сектор Газа. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Палестине Хафиз Нофаль.
"Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду", – рассказал он.
Между тем Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил об остановке боевых действий и призвал радикалов ХАМАС освободить заложников. С соответствующим требованием он также обратился к Израилю.
По мнению российского посла, Катар, Египет, Палестина и США уже могут работать над подобным вариантом. Он также заявил, что сейчас самое главное – освободить заложников и остановить боевые действия.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.
С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.
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