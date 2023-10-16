Посол РФ в Палестине подтвердил, что Израиль начал локальную подачу воды в Газу

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Израиль начал в ограниченных количествах подавать воду в сектор Газа. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Палестине Хафиз Нофаль.

"Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду", – рассказал он.

Между тем Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил об остановке боевых действий и призвал радикалов ХАМАС освободить заложников. С соответствующим требованием он также обратился к Израилю.

По мнению российского посла, Катар, Египет, Палестина и США уже могут работать над подобным вариантом. Он также заявил, что сейчас самое главное – освободить заложников и остановить боевые действия.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.



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