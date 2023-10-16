Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в РФ

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Все организованные российские туристы 15 октября вернулись из Израиля в Россию, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о путешественниках, которые купили турпродукт в комплексе. Их число составило чуть больше 100 человек.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова подчеркнула, что даты и маршруты эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа находятся в состоянии проработки.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Согласно последним данным СМИ, в Израиле в ходе эскалации конфликта погибли минимум 1,4 тысячи человек. При этом ранения зафиксировали по меньшей мере у 3,5 тысячи человек.

По информации Минздрава Палестины, из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 808 палестинцев. Еще более 10,5 тысячи человек пострадали.

Все организованные российские туристы вернутся из Израиля в ближайшие недели – АТОР