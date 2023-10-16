Не менее 30 американцев погибли при эскалации конфликта Палестины и Израиля – Госдеп

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По меньшей мере 30 граждан США погибли в результате эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США.

Помимо этого, еще 13 американцев числятся пропавшими без вести. В ведомстве выразили соболезнования пострадавшим и их семьям.

Представитель Госдепартамента отметил, что власти США прилагают все необходимые усилия, чтобы установить местонахождение пропавших без вести граждан.

Кроме того, Штаты активно сотрудничают с Израилем по всем аспектам данной проблемы, включая обмен разведданными и отправку американских экспертов для консультирования по вопросам освобождения заложников.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.

В Минздраве Палестины сообщали, что из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев.

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