Армия Израиля сообщила, что в плену у ХАМАС находятся 155 заложников

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Радикалами из палестинского движения ХАМАС удерживаются в плену 155 заложников. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Отмечается, что Армия оповестила семьи заложников. По его словам, военные делают все возможное для освобождения пленных.

"Семьям заложников: я знаю, что каждая секунда для вас равна вечности, мы сделаем все, чтобы вернуть ваших родных домой", – цитирует его The Times of Israel.

Ранее в СМИ сообщалось, что движение ХАМАС согласно освободить пленных при условии остановки Израилем бомбардировок Газы.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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