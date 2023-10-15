ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы

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Движение ХАМАС согласно освободить пленных при условии остановки Израилем бомбардировок Газы. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению мирных жителей, захваченных ХАМАС. Помимо этого, переговоры с Израилем и ХАМАС ведут Анкара и Каир. Все они поддерживают связь с Вашингтоном.

Как сообщает Financial Times, соглашение потребует от Израиля приостановить бомбардировки сектора Газа.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысячи человек. По крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что не будет обстреливать маршрут с севера на юг сектора Газа с 10:00 до 13:00.