Армия Израиля заявила, что воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг сектора Газа

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Армия обороны Израиля заявила, что не будет обстреливать маршрут с севера на юг сектора Газа с 10:00 до 13:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Авихая Эдри.

"Жители города Газа и северной части сектора Газа, в последние дни мы настоятельно призывали вас переехать на юг в целях вашей безопасности. Хотим сообщить вам, что ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций по этому маршруту с 10:00 до 13:00", – отметил он.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысяч человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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