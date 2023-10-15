Число погибших в секторе Газа с момента эскалации конфликта превысило 2,3 тыс человек

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации арабо-израильского конфликта превысило 2,3 тысячи человек. Об этом сообщает Минздрав Газы на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России как экстремистская).

"2 329 человек погибли", – говорится в сообщении.

Еще 9 042 человека получили травмы и ранения различной степени тяжести в результате ударов по Газе с израильской стороны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по Газе после того, как ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. С момента эскалации конфликта число погибших в Израиле превысило 1,3 тысячи человек.

Несмотря на боевые действия на территории Газы, лидер Палестины Махмуд Аббас отказался эвакуировать местных жителей. По его словам, в Газе необходимо открыть гуманитарные коридоры для доставки воды и медикаментов.



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