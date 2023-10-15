Блинкен обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Китая

Фото: depositphotos/palinchak

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Китая Ван И конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В рамках этих переговоров Блинкен в очередной раз заявил о поддержке США права Израиля на самооборону, а также призвал к немедленному прекращению атак группировки ХАМАС и освобождению всех заложников.

Госсекретарь США также обсудил с министром иностранных дел КНР важность поддержания стабильности в регионе и недопущения вступления в конфликт других сторон. В заключение собеседники отметили важность поддержания открытых каналов связи и ответственного управления отношениями между Штатами и Китаем.

Ранее американский лидер Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху военную поддержку Тель-Авива со стороны Вашингтона.

Глава Белого дома отметил, что приложит все усилия по защите гражданского населения, а также в очередной раз предостерег тех, кто стремится к расширению действующего конфликта.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались шестнадцать россиян.

Москвичи принесли цветы к посольству Палестины в память о погибших мирных жителях