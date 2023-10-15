Глава Пентагона призвал Израиль следовать "закону войны"

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Глава Минобороны США Ллойд Остин во время разговора со своим израильским коллегой заявил, что Тель-Авиву необходимо следовать "закону войны" в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Остин обратил внимание на то, что в этот закон включены обязательства по защите гражданских лиц. Глава Пентагона при этом подчеркнул приверженность Вашингтона продолжению поддержки Тель-Авива и поставок вооружений израильской армии.

Ранее американский лидер Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху военную поддержку Тель-Авива со стороны Вашингтона.

Глава Белого дома отметил, что приложит все усилия по защите гражданского населения, а также в очередной раз предостерег тех, кто стремится к расширению действующего конфликта.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

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