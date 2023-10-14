В Палестине сообщили, что США не ответили на призыв повлиять на Израиль

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

США еще не ответили на призывы палестинского лидера Махмуда Аббаса повлиять на Израиль, чтобы агрессия с их стороны против сектора Газа завершилась. Об этом РИА Новости сообщил советник президента Махмуд аль-Хаббаш.

Палестинский президент во время встречи в Аммане с королем Иордании Абдуллой II и госсекретарем США Энтони Блинкеным заявил, что сейчас основной задачей является прекращение агрессии Израиля в отношении сектора Газа. Махмуда Аббаса подчеркнул, что в Рамалле желают мирным и политическим способом урегулировать ситуацию вокруг Израиля, а также закончить многолетнее противостояние между двумя странами.

"США несет самую большую ответственность за продолжение этой агрессии. Потому что она неограниченно поддерживает Израиль, всеми политическими и военными средствами. Она покрывает эту агрессию", – подчеркнул Махмуд аль-Хаббаш.

По словам советника президента, Палестина несмотря на это не собирается закрывать двери для США. Он добавил, что президент Палестины в ближайшее время проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах. Он также добавил, что на сегодня Ближний Восток находится на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке