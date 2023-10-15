Второй авианосец США направился в восточную часть Средиземного моря – СМИ

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Второй авианосец американских войск Dwight Eisenhower направился в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник в правительстве Соединенных Штатов.

По данным журналистов, в ближайшее время Dwight Eisenhower присоединится к уже прибывшему в регион авианосцу Gerald Ford.

Первый авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря 11 октября. По словам главы CENTCOM генерала Майкла Курилла, это должно стать сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившимся конфликтом на Ближнем Востоке.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа