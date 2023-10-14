Число погибших израильских военных в ходе эскалации достигло 279

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Число погибших израильских военных с начала эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 279. Об этом сообщает газета Haaretz.

Армия обороны Израиля объявила в субботу вечером, что по меньшей мере 279 солдат были убиты после внезапного нападения ХАМАС.

Также сообщается, что число заложников, удерживаемых в секторе Газа, достигло 126.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.