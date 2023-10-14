ЕС созовет экстренный саммит по Израилю 17 октября

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Евросоюз (ЕС) запланировал проведение 17 октября экстренного саммита глав государств и правительств в формате видеоконференции для обсуждения угроз безопасности для Европы со стороны Ближнего Востока. Об этом заявил глава ЕС Шарль Мишель в своей соцсети X (Twitter).

"Очень важно, чтобы Евросовет согласовал единую позицию в отношении конфликта в Израиле и определил четкий единообразный порядок действий, который отражает сложность ситуации", – сообщил он.

Кроме обсуждения новых угроз безопасности для Европы из-за эскалации конфликта вокруг Израиля, участники саммита затронут тему предоставления гуманитарной помощи Палестине и возможного нового миграционного кризиса.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель добавил, что требование израильской стороны об эвакуации более миллиона граждан с севера сектора Газа должно быть пересмотрено.

Он в соцсети X отметил, что все заложники в секторе Газа должны быть освобождены, а мирных жителей не должны использовать как живой щит.

Ранее сообщалось, что ХАМАС препятствует безопасному передвижению жителей на юг анклава по центральным дорогам.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа