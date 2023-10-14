ХАМАС препятствует передвижению жителей сектора Газа на юг анклава – армия Израиля

Фото: ТАСС/AP Photo/Leo Correa

Радикальное палестинское движение ХАМАС препятствует безопасному передвижению жителей на юг анклава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля.

ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг. После предупреждения ЦАХАЛа жители сектора Газа начали эвакуироваться из своих домов к югу от ручья Вади-Газа, пересекающего сектор посередине.

Отмечается, что ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа по центральным дорогам.

Ранее стало известно, что в секторе Газа заканчивается продовольствие, нет воды, электричества и топлива. При этом после начала эскалации палестино-израильского конфликта около 2 тысяч человек погибли, и в разы больше – ранено.

До этого Армия Израиля заявила о нанесении широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.