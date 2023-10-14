Гуманитарная ситуация в секторе Газа становится недопустимой – ООН

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Гуманитарная ситуация в секторе Газа становится недопустимой. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Его слова приводит ТАСС.

В секторе Газа заканчивается продовольствие, нет воды, электричества и топлива. При этом после начала эскалации палестино-израильского конфликта около 2 тысяч человек погибли, и в разы больше – ранено.

"Запасы продовольствия достигли опасно низкого уровня. В переполненных больницах заканчиваются медикаменты. Морги переполнены. И без того критичная гуманитарная ситуация в Газе быстро становится недопустимой", – заявил Гриффитс.

Он призвал к немедленному освобождению заложников, пропуску гуманитарных грузов, защите мирного населения и гражданской инфраструктуры. Гриффитс сообщил также, что на Западном берегу реки Иордан растет уровень насилия, увеличивается число погибших и пострадавших среди гражданского населения. Беспокойство вызывает также риск распространения конфликта на территорию Ливана.

"Все страны, обладающие влиянием, должны использовать его, чтобы гарантировать соблюдение правил ведения войны и избежать дальнейшей эскалации и распространения. Прошлая неделя стала испытанием для человечества, и человечество не справляется", – подытожил Гриффитс.

При этом, как заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, жители сектора Газа не покинут анклав во время боевых действий и не станут укрываться в Египте.

Ранее израильская армия начала наносить широкомасштабные удары по террористическим объектам ХАМАС.