Ни одного иностранца в секторе Газа не пропустили через КПП на границе с Египтом – СМИ

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Ни одному иностранцу не разрешили уехать из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом. Об этом заявила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Как утверждает источник, иностранные граждане из-за этого перемещаются "туда и обратно" рядом с КПП.

До этого телеканал Al-Qahera News рассказал, что власти Египта не разрешили пропускать американцев через КПП "Рафах", который находится на границе между Египтом и сектором Газа. После египетские власти опровергли предложение о том, чтобы проход из сектора Газа через КПП был доступен только для иностранцев.

Ранее израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. По заявлению израильской армии, призыв к эвакуации населения Газы направлен на обеспечение безопасности и защиты мирных жителей.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа