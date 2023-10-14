Штаб-квартиру BBC в Лондоне облили краской из-за отказа называть ХАМАС террористами

Фото: телеграм-канал Baza

Штаб-квартиру британской телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне облили красной краской. Это связано с отказом компании называть палестинское движение ХАМАС террористами, сообщает телеканал Sky News.

"В последние дни BBC подвергалась критике из-за того, что при освещении войны Израиля и ХАМАС не называла боевиков ХАМАС террористами", – отмечается в сообщении.

В связи с произошедшим у здания находятся сотрудники полиции, напротив входа выстроили заграждения. По словам правоохранителей, связь инцидента с протестной группой пока не установлена.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

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