Армия Израиля начала наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля заявила о нанесении широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ЦАХАЛ.

Израильская армия начала наносить широкомасштабные удары по террористическим объектам ХАМАС, уточнили в пресс-службе.

В субботу 7 октября боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более трех тысяч ракет и проникли на территорию Израиля. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести.