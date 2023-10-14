ЦАХАЛ сообщил о пуске из Ливана 30 мин по территории Израиля

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Ливан выпустил в направлении Израиля около 30 минометных снарядов, часть из них попала на израильскую территорию. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении сказано, что израильская армия в ответ начала наносить удары по тем районам Ливана, откуда были выпущены снаряды.

"О запусках по району Хар-Дова: в ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам запуска и продолжает наносить удары по Ливану", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, ЦАХАЛ зафиксировал и нанес с помощью беспилотного летательного аппарата удар по группе вооруженных людей, которая хотела проникнуть на территорию Израиля и запустить противотанковые ракеты.

При этом в городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля, а также в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил расширения конфликта в регионе посл эскалации конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Он также назвал положительным тот факт, что израильская армия предупреждаем мирное население Газы о предстоящей военной операции.

Помимо этого, глава европейской дипломатии подчеркнул, что в реакции Израиля на атаки "есть элементы, которые определенно не соответствуют международному праву".

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

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