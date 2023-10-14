Почти 30 медработников стали жертвами израильских атак в секторе Газа

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В результате израильских атак в секторе Газа погибли 28 сотрудников медицинских служб. Об этом сообщил министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле. Его слова приводит ТАСС.

Сообщается, что за неделю с момента эскалации конфликта вокруг сектора Газа при атаках израильских сил в палестинском анклаве были убиты 28 медработников.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции Потоп Аль-Аксы.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны с момента эскалации конфликта превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран.