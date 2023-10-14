США довели ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке до "точки невозврата" – Захарова

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Действия США привели к тому, что ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке достигла "точки невозврата". Об этом сообщился официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

Захарова прокомментировала информацию о том, что Госдеп США дал право американским госслужащим и их семьям в Израиле покинуть страну на фоне "беспрецедентной ситуации в области безопасности". Как подчеркнула официальный представитель российского МИД, США довели ситуацию в регионе до точки невозврата.

"Гарант безопасности в регионе довел безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?", – написала Захарова.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.