ХАМАС обратился в ООН с просьбой о доставке помощи в сектор Газа

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Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания потребовал от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша повлиять на Израиль для допуска в сектор Газа гуманитарной помощи. Об этом сказано в письме, размещенном в телеграм-канале ХАМАС.

Также представители ХАМАС сообщили, что не собирались убивать мирных граждан во время операции "Потоп аль-Аксы" на юге Израиля. По словам лидера движения, смерть гражданских объясняется ошибками боевиков во время проведения военных действий.

При этом он отметил, что если бы военное крыло ХАМАС имело более точное оружие и современные технологии, тогда не произошло бы ошибочных попаданий по объектам, в которых находились мирные жители. Также лидер радикального движения подчеркнул, что решение о проведении операции было принято в Палестине, а спланировано – "Бригадами Иззэддин аль-Кассам".

"Любое палестинское сопротивление имеет право, и его присутствие связано с наличием израильской оккупации", –заключил в эфире турецкого телеканала Habr Turk лидер ХАМАС за пределами палестинских территорий Халед аль-Машааль.

В свою очередь, ближневосточное агентство ООН сообщило, что организованные для гражданских убежища подвергаются обстрелам со стороны Израиля и больше не могут являться безопасными.

"Эта война не должна быть исключением – защита гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая объекты ООН, применима и к этому конфликту", – сказано в заявлении агентства, размещенном в соцсети X (Twitter).

В сообщении также подчеркнули, что на базе ООН, куда направили штаб агентства, заканчивается питьевая вода.

Ранее детский фонд ООН призвал к немедленному освобождению израильских детей, похищенных ХАМАС. По словам главы ЮНИСЕФ, похищение детей является грубым нарушением их прав.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке