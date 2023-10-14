Еврокомиссия пообещала выделить 50 млн евро для гуманитарной помощи сектору Газа

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить 50 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.

Тысячи гражданских лиц в секторе Газа лишились жилья или были вынуждены покинуть его после ударов Израиля и на фоне возможной сухопутной операции израильских военных. В связи с этим Еврокомиссия пообещала увеличить пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на 50 миллионов евро. В общей сложности она составит 75 миллионов евро.



"Мы продолжим тесное сотрудничество с ООН и его агентствами для обеспечения того, чтобы эта помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа", – заявила фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии также напомнили, что Евросоюз поддерживает право Израиля на самооборону, но при соблюдении в полной мере международного гуманитарного права.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа становится недопустимой. В секторе Газа заканчивается продовольствие, нет воды, электричества и топлива.