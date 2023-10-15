Байден обсудил с Нетаньяху военную поддержку США для Израиля

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Американский лидер Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху военную поддержку Тель-Авива со стороны Вашингтона. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Кроме того, Байден также поговорил с Нетаньяху о координации действий Соединенных Штатов с ООН, Египтом, Иорданией, Израилем и прочими странами этого региона для обеспечения доступа мирного населения к продовольствию и медицинской помощи.

Глава Белого дома отметил, что приложит все усилия по защите гражданского населения, а также в очередной раз предостерег тех, кто стремится к расширению действующего конфликта.

Помимо этого, Джо Байден вновь осудил действия группировки ХАМАС, заявив, что она не представляет волю палестинского народа.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах.

До этого Байден заявил о готовности оказать поддержку Израилю. Он подчеркнул, что в случае необходимости Америка готова перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться конфликтом между Израилем и Палестиной.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались шестнадцать россиян.

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