В Белом доме заявили, что бюджета США хватит на поддержку и Украины, и Израиля

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Имеющихся в бюджете Соединенных Штатов средств хватит как на продолжение оказания помощи Украине, так и на поддержку Израиля. Об этом со ссылкой на слова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана сообщает ТАСС.

Салливан выразил уверенность в том, что Вашингтон в состоянии поддерживать и Украину, и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, и Израиль. По его словам, у Штатов есть для этого все необходимые ресурсы, инструменты и возможности.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В ходе эскалации конфликта между странами боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. В результате него погибли более тысячи человек, в том числе четыре россиянина.

Президент США Джо Байден заявил о готовности оказать поддержку Израилю. Он подчеркнул, что в случае необходимости Америка готова перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться конфликтом между Израилем и Палестиной.

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