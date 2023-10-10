Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни

Фото: depositphotos/palinchak

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен прибудет в Израиль в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Я хотел бы объявить, что госсекретарь Блинкен в ближайшие дни отправится в Израиль", – отметил он.

По словам Миллера, госсекретарь планирует встретиться с высокопоставленными представителями правительства Израиля.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В ходе эскалации конфликта между странами боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. В результате него погибли более тысячи человек, в том числе четыре россиянина.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, остается неизвестной.

О готовности оказать поддержку Израилю до этого заявил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в случае необходимости Америка готова перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться конфликтом между Израилем и Палестиной.

Жители Тель-Авива стали выходить на улицы города