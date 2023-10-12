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Политика

Байден призвал Израиль следовать "правилам войны" при ведении сражений с ХАМАС

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Джо Байден призвал Израиль следовать "правилам войны" во время ведения боевых действий с группировкой ХАМАС. Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с представителями еврейских общественных организаций США, пишет РИА Новости.

По словам Байдена, представляется крайне важным, чтобы Израиль "со всем гневом и разочарованием" действительно следовал данным правилам.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что более 1 100 человек погибли в стране с момента обострения конфликта с Израилем.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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