Байден призвал Иран действовать осторожно в ситуации вокруг Израиля

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США предупреждают Иран, что ему нужно действовать осторожно в сложившейся ситуации вокруг Израиля. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден во время встречи с представителями еврейских общественных организаций США, пишет ТАСС.

По словам Байдена, в качестве сигнала Ирану Штаты перебросили американский авианосец в Восточное Средиземноморье, а также посылают все больше истребителей в этот регион.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что второй авианосец Dwight Eisenhower США перебрасывается в Средиземное море. Он уточнил, что переброска начнется в ближайшую неделю.

До этого СМИ сообщали о том, что Соединенные Штаты и их союзники предостерегли организацию "Хезболла" от возможного вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что более 1 100 человек погибли в стране с момента обострения конфликта с Израилем.

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