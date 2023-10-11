Первый самолет с боеприпасами США прибыл в Израиль

Фото: depositphotos/icholakov01

В ночь на 11 октября в Израиль прибыл первый американский самолет с боеприпасами для израильской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.

Уточняется, что самолет приземлился на базе Неватим. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям, добавили в армейской пресс-службе.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В ходе эскалации конфликта между странами боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. В результате него погибли более тысячи человек, в том числе четыре россиянина.

Президент США Джо Байден заявил о готовности оказать поддержку Израилю. Он подчеркнул, что в случае необходимости Америка готова перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться конфликтом между Израилем и Палестиной.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа