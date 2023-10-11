В США заявили, что второй авианосец перебрасывается в Средиземное море

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Второй авианосец Dwight Eisenhower США перебрасывается в Средиземное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

Он уточнил, что переброска начнется в ближайшую неделю. По словам Кирби, авианосец и его ударная группа сначала пройдут через Атлантический океан, в Средиземном море они будут находиться в готовности.

"Я видел сообщения СМИ о том, что мы уже приняли какое-то окончательное решение о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря. Никаких оперативных решений относительно этого принято не было. Но он будет двигаться в этом направлении", – добавил представитель Белого дома.

Первый авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря 11 октября. По словам главы CENTCOM генерала Майкла Курилла, это должно стать сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившимся конфликтом.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что более 1 100 человек погибли в стране с момента обострения конфликта с Израилем.

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