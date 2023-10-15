Херш рассказал о планах Израиля уничтожить Газу американскими бомбами JDAM

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Израиль планирует атаковать сектор Газа при помощи американских авиационных бомб JDAM. Это приведет к полному уничтожению города, сообщил американский публицист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

По информации журналиста, атака с данными авиабомбами в случае одобрения может случиться уже в воскресенье или понедельник, 15 или 16 октября. После этого армия Израиля планирует наземное вторжение в сектор Газа.

Публицист также добавил, что Израиль надеется на финансирование Египтом и Катаром палаточного лагеря для более миллиона палестинских беженцев на границе Газы.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху военную поддержку Тель-Авива со стороны Вашингтона.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа