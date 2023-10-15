В ЦАХАЛ сообщили об ответных ударах по территории Ливана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что отвечает ударами по территории Ливана, откуда обстреляли населенный пункт Штула. Об этом сообщает ТАСС.

"После сообщений о стрельбе в направлении населенного пункта Штула ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по источникам огня в Ливане", – отмечается в сообщении.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысяч человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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