В Москве прошла молитва за погибших и пострадавших в Израиле

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Молитва о душах погибших и спасении всех пострадавших в ходе террористических атак в Израиле прошла в Москве на территории Еврейского музея и центра толерантности. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода зажег поминальную свечу на траурной церемонии.

"Те, кто пришел убивать в кибуцы и на музыкальный фестиваль, пришли убивать не конкретных людей. Им было все равно: младенец, женщина, старуха. Они пришли убивать", – заявил глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.

Он назвал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке одной из самых черных страниц в истории Израиля.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,4 тысячи человек.