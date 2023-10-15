На Ближнем Востоке возник "идеальный шторм", но мирное решение возможно – эксперт

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В зоне палестино-израильского конфликта сложилась ситуация "идеального шторма", преодолеть которую может только консолидированная позиция арабских стран. Таким мнением поделился научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Его слова приводит ТАСС.

По словам эксперта, на Ближнем Востоке сложилось много факторов, которые сделали эскалацию насилия неизбежной. По его словам, у лидеров Ближнего Востока не останется другого выхода, кроме как найти возможности к совместному политическому демаршу.

"Речь не идет о военном вмешательстве, речь не идет об угрозе применения силы в отношении Израиля. Только консолидированная позиция былых врагов может поменять ситуацию", – убежден аналитик.

Лукьянов подчеркнул, что на радикальное осложнение ситуации в регионе повлияли как факторы внутри Израиля, где к власти пришел "крайне правый" кабинет министров, так и ситуация внутри ХАМАС, которое впитало в себя значительные ресурсы Сирии.

Как подчеркнул аналитик, глобальные организации, такие как ООН, не способны оказать влияния на урегулирование палестино-израильского конфликта, так как авторитет ООН в глазах Палестины и в глазах Израиля по разным причинам "приблизительно равен нулю".

Ранее лидеры Евросоюза в совместном заявлении осудили действия ХАМАС и заявили о готовности продолжать оказывать помощь сектору Газа. В совместном заявлении европейские лидеры призвали осудить действия ХАМАС и освободить заложников. Помимо этого, они подтвердили право Израиля на самооборону, но при этом указали на необходимость защиты мирного населения Палестины.