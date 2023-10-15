Лидеры ЕС призвали к защите гражданских лиц в секторе Газа в соответсвии с нормами права

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Лидеры Евросоюза в совместном заявлении осудили действия ХАМАС и заявили о готовности продолжать оказывать помощь сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В совместном заявлении европейские лидеры призвали осудить действия ХАМАС и освободить заложников. Помимо этого, они подтвердили право Израиля на самооборону, но при этом указали на необходимость защиты мирного населения Палестины в соответствии с нормами международного права.

Также лидеры ЕС заявили о готовности продолжить оказывать помощь жителям сектора Газа.

"ЕС самым решительным образом осуждает ХАМАС, его грубые и неизбирательные террористические атаки против Израиля, соболезнует в связи с гибелью людей", – говорится в совместном заявлении.

Также главы государств и правительств ЕС заявили, что продолжат взаимодействие с законными палестинскими властями.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ответ Израиля на действия палестинской группировки ХАМАС выходят за рамки его права на самооборону.