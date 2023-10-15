Байден заявил, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль

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Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку Украине и Израилю. Его слова передает телеканал CBS.

"Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом", – сказал он.

По словам главы страны, у США есть возможности для этого.

До этого стало известно, что американская администрация запросит существенно больше двух миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды. Как подчеркнул помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, США могут отправлять Киеву все необходимое, включая "критически важные боеприпасы", "но нужно, чтобы Конгресс тоже действовал".

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду на встрече в Эр-Рияде, что Вашингтон пытается предотвратить разрастание конфликта между Палестиной и Израилем. Он подчеркнул "непоколебимый настрой США на прекращение террористических атак со стороны ХАМАС", а также пообещал обеспечение освобождения всех заложников и предотвратить увеличение конфликта.

Ранее стало известно, что Египет планирует созвать саммит для обсуждения палестинского вопроса. Руководство Египта подчеркнуло готовность приложить любые усилия, чтобы успокоить ситуацию и возобновить реальный мирный процесс.

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