Египет намерен созвать саммит о будущем палестинского вопроса

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Египет планирует созвать саммит для обсуждения палестинского вопроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя президента Египта по итогам заседания Совета национальной безопасности.

В воскресенье президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел заседание Совета национальной безопасности по ситуации в регионе и военной эскалации в секторе Газа. Сообщается, что Египет направит приглашение провести саммит для обсуждения развития событий и будущего палестинского вопроса.

На заседании Совета национальной безопасности также было принято решение продолжить контакты с международными и региональными партнерами с целью снижения эскалации в регионе, а также способствовать доставке необходимой помощи.

Руководство Египта подчеркнуло готовность приложить любые усилия, чтобы успокоить ситуацию и возобновить реальный мирный процесс, подчеркнув, что не существует другого решения палестинского вопроса, кроме решения на основе создания двух государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке масштабен, его нельзя сравнивать со спецоперацией на Украине. По его словам, если произойдет конфликт Запада с РФ, то он не сможет ограничиться рамками СВО.