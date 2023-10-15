По масштабу конфликт на Ближнем Востоке нельзя сравнивать с СВО – Путин

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Конфликт на Ближнем Востоке масштабен, его нельзя сравнивать со спецоперацией на Украине. Об этом заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, если произойдет конфликт Запада с РФ, то он не сможет ограничиться рамками СВО.

"Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?", – сказал президент РФ.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысяч человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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