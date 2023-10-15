В МО Израиля показали фото препятствования ХАМАС эвакуации мирных жителей Газы

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Министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил, что боевики палестинского радикального движения ХАМАС препятствуют эвакуации мирного населения сектора Газа, показав сенаторам США соответствующие снимки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МО Израиля.

До этого в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС не позволяет палестинцам переместиться на юг Газы по центральным дорогам.

"Министр Галант представил сенаторам изображения, на которых запечатлено, как ХАМАС активно препятствует эвакуации мирных жителей из военных зон и горячих точек террористической инфраструктуры (в Газе)", – говорится в сообщении.

В израильском оборонном ведомстве указали, что радикалы преграждают путь гражданскому населению, чтобы увеличить число жертв и использовать палестинцев в качестве "живого щита" перед ЦАХАЛ.

Боевые действия между Израилем и Палестиной ведутся с 7 октября. Эскалации конфликта послужил выпуск нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства со стороны Газы.

С момента обострения арабо-израильского конфликта со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,3 тысячи человек.

Против эвакуации гражданского населения Газы ранее выступил лидер Палестины Махмуд Аббас. Он заявил, что сейчас анклав нуждается в гуманитарных коридорах, через которые можно было бы доставлять воду и медикаменты.



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