Армия Израиля сообщила о воздушной тревоге у Голанских высот

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Сирены воздушной тревоги сработали в населенном пункте Сде-Элиэзер на севере Израиля у Голанских высот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны страны (ЦАХАЛ).

По информации армии, это произошло из-за задействования средства перехвата в направлении подозрительной цели.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысяч человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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